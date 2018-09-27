Де Минор обыграл Макдональда и вышел в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне

Австралийский теннисист Алекс де Минор (7) вышел в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне в двух партиях обыграв представителя Австралии Маккензи Макдональда – 1:6, 7:6 (7:1), 6:0. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 41 минуту.



Де Минор 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету его соперника 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.



За выход в полуфинал австралиец поспорит с четвёртой ракеткой соревнований из Боснии Дамиром Джумхуром.



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.



Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.