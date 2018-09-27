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Ван Цян отдала всего четыре гейма Пуиг в четвертьфинале турнира в Ухане

Ван Цян отдала всего четыре гейма Пуиг в четвертьфинале турнира в Ухане
Теннис / WTA

Китайская теннисистка Ван Цян, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Ухане (Китай), вышла в полуфинал, в двух партиях обыграв представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Ван Цян дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Ухане Ван Цян поспорит с победительницей поединка Анетт Контавейт (Эстония) — Катержина Синякова (Чехия, Q).

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

27 сентября 2018 года, четверг. 11:45 МСК
Ухань. 1/4 финала
Матч окончен
Ван Цян
Ван Цян
Китай
6:3
6:1
 
Моника Пуиг
Моника Пуиг
Пуэрто-Рико
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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