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Лапко проиграла Бартель в четвертьфинале турнира в Ташкенте

Лапко проиграла Бартель в четвертьфинале турнира в Ташкенте
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под вторым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице Германии Моне Бартель со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Вера ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Бартель поспорит с победительницей поединка Маргарита Гаспарян (Россия) — Фанни Штолляр (Венгрия, Q).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

27 сентября 2018 года, четверг. 11:00 МСК
Ташкент. 1/4 финала
Мона Бартель
Мона Бартель
Германия
 
 
 
Вера Лапко
Вера Лапко
Беларусь
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