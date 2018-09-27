Лапко проиграла Бартель в четвертьфинале турнира в Ташкенте

Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Ташкенте (Узбекистан) под вторым номером, не смогла пробиться в полуфинал, в двух партиях проиграв представительнице Германии Моне Бартель со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.



Вера ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 брейка.



За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Бартель поспорит с победительницей поединка Маргарита Гаспарян (Россия) — Фанни Штолляр (Венгрия, Q).



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

Лапко победила Йорович и может сыграть с Родиной на турнире в Ташкенте