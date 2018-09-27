Кис подтвердила своё участие в турнире в Чарльстоне

Американская теннисистка Мэдисон Кис, снявшаяся по ходу матча с немкой Анжеликой Кербер во втором круге соревнований в Ухане (Китай) из-за травмы колена, подтвердила своё участие в турнире в Чарльстоне (США), который пройдёт с 30 марта по 7 апреля 2019 года, сообщает официальный сайт тура.

Ранее своё участие подтвердили американка Слоан Стивенс и датчанка Каролина Возняцки.

«Я очень люблю выступать в Чарльстоне. Местные болельщики просто великолепны. У меня остались прекрасные воспоминания об этих соревнованиях. Именно в Чарльстоне я сыграла в одном из своих первых финалов. Я всегда с нетерпением жду этого турнира», — сказала Кис.



«Мэдисон стала любимицей болельщиков в Чарльстоне. Её энергия на корте и за его пределами очень заразительна. Наши болельщики имели возможность наблюдать за развитием её таланта. Мы рады приветствовать её вновь», — сказала менеджер турнира Элеанор Адамс.

Кис снялась по ходу матча с Кербер во втором круге турнира в Ухане