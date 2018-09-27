Клижан: смена поколений в ближайшие годы обещает быть очень занимательной

Словацкий теннисист Мартин Клижан прокомментировал предстоящую смену поколений в большом теннисе.



«То, что ATP усиленно работает над продвижением молодых игроков – просто отлично. Когда мне было 20 лет, такого отношения к подрастающему поколению не было. Сейчас мы наблюдаем за множеством отличных теннисистов, которым не исполнилось даже 23 года.

Ещё интереснее станет, когда Роджер Федерер и Рафаэль Надаль уйдут из тенниса. Представители NextGen сделают всё, чтобы занять их места. Смена поколений в ближайшие годы обещает быть очень занимательной», – цитирует Клижана Tennis World USA.

В данный момент Мартин располагается на 49-й строчке мирового рейтинга. Его лучшим показателем была 24-я позиция.