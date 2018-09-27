Гоффен сложил чемпионские полномочия в Шэньчжэне, проиграв Маррею в первом матче

Британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне в двух партиях обыграв бельгийского теннисиста Давида Гоффена, посеянного на турнире под первым номером 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 37 минут.



Маррей 15 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.



За выход в полуфинал экс первая ракетка мира поспорит с победителем пары Таро Дэниэл (Япония) – Фернандо Вердаско (Испания, 5).



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.