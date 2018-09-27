Соболенко: не знаю, почему так хорошо играю в Китае. Может, из-за жареного риса

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Ухане (Китай). В четвертьфинале она в двух партиях обыграла представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 7:5, 6:3.

«Я очень рада выходу в полуфинал. Это прекрасный турнир. Вообще мне очень нравится находиться в Китае. Я всегда здесь играю здорово. Даже не знаю почему. Наверное, жареный рис делает меня сильнее на корте.



Это был непростой матч, потому что Доминика отлично двигалась и точно попадала в корт. Она оказывала давление на меня. Игра шла нестабильно. Я очень рада, что в итоге смогла победить.

Я стараюсь особо не переживать на корте: видишь мяч — бей. Это ключ к успеху! Не могу сказать, что я в своей лучшей форме. Я просто стараюсь работать над вещами, которые получаются не очень хорошо, и всегда ищу путь к победе. Сегодня всё получилось отлично", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований в Ухане 20-летняя уроженка Минска, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с австралийкой Эшли Барти.

«Мы встречались на Australian Open, это был отличный матч. Я с нетерпением ждала нашей новой встречи. Барти — прекрасная теннисистка. Она непростая соперница, которая выполняет разнообразные удары, в том числе резаные и кручёные. Это будет непростой матч. Но это полуфинал, тут легко быть не может», — сказала Соболенко.

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