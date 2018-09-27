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Контавейт победила Синякову и сыграет с Ван Цян в полуфинале турнира в Ухане

Контавейт победила Синякову и сыграет с Ван Цян в полуфинале турнира в Ухане
Теннис / WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира в Ухане (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Контавейт 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Ухане Контавейт поспорит с китаянкой Ван Цян (WC).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

27 сентября 2018 года, четверг. 15:10 МСК
Ухань. 1/4 финала
Матч окончен
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
27
Эстония
6:4
6:4
 
Катержина Синякова
Катержина Синякова
Чехия
Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками
На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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