Ватутин уступил в 1/8 финала челленджера в Орлеане

Российский теннисист Алексей Ватутин не смог выйти в четвертьфинал турнира серии «челленджер», который проходил в Орлеане. Россиянин уступил итальянцу Луке Ванни со счётом 3:6, 4:6.

Матч продлился 1 час и 17 минут. 25-летний Ватутин, занимающий 179-е место в рейтинге ATP, выиграл 1 подачу соперника, сделал 1 эйс и допустил 5 двойных ошибок. Его соперник, находящийся на 167-й позиции в рейтинге ATP, 7 раз подавал навылет, допустил 1 двойную ошибку на подаче и сделал 4 брейка. Соперники ранее уже встречались друг с другом один раз. Тогда победу также одержал Ванни.

Соперником итальянского теннисиста по четвертьфиналу турнира в Орлеане станет победитель матча Корентен Муте (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды).