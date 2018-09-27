Освальд одержал 100-ю победу в парном разряде на турнирах ATP

Австрийский теннисист Филипп Освальд одержал юбилейную 100-ю победу в карьере на турнирах ATP в парном разряде. Сегодня Освальд в паре с белорусом Максимом Мирным на турнире в Шэньчжэне обыграл Маркуса Даниэля и Уэсли Колхофа (6:4, 6:2). Эта победа вывела Освальда и Мирного в полуфинал турнира.

«100– хорошее число. Я постараюсь увеличить его. В настоящее время я просто радуюсь, что мне удалось достичь этой отметки. Здорово играть с Мирным, он – настоящий зверь! (Мирный на турнирах ATP одержал более 750 побед. – Прим. «Чемпионата»).

Чему я научился у него? Сохранять концентрацию и позитивный настрой. Также он научил меня тому, что нет непобедимых соперников», — приводит слова Освальда пресс-служба ATP.