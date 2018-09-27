Вердаско вышел в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Испанский теннисист Фернандо Вердаско в матче второго круга турнира в Шэньчжэне (Китай) нанёс в трёх сетах поражение японцу Таро Дэниэлу. Матч завершился со счётом 3:6, 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 50 минут. Вердаско, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, выполнил 12 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта из 6 и допустил 2 двойные ошибки. Его соперник, 74-я ракетка мира, 3 раза подавал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 2 брейка. Ранее соперники уже встречались один раз. Тогда победу также одержал Вердаско.

В четвертьфинале соперником испанского теннисиста станет британец Энди Маррей, который впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP после возвращения на корт. Маррей пропустил около года из-за травмы бедра. Ранее британец нанёс поражение бельгийцу Давиду Гоффену – победителю прошлогоднего турнира в Шэньчжэне.