Ван Цян впервые в карьере поднимется в топ-30 рейтинга WTA

Китайская теннисистка Ван Цян после выхода в полуфинал турнира в Ухане (Китай) обеспечила себе место в топ-30 обновлённого рейтинга WTA. Ван Цян впервые в карьере окажется в числе тридцати лучших теннисисток мира.

В случае поражения в полуфинале она займёт 28-е место в рейтинге. Если Ван Цян выиграет турнир в Ухане, то выйдет на 21-ю позицию рейтинга. Отметим, что ранее Ван Цян одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой в финале турнира в Гуанчжоу (Китай).

В четвертьфинале турнира в Ухане Ван Цян нанесла поражение представительнице Пуэрто-Рико Монике Пуиг. В полуфинале китаянка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

Призовой фонд турнира в Ухане превышает $ 2,7 млн. Соревнования завершатся 29 сентября.