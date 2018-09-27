Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Муратоглу: Джокович может обойти Федерера по количеству побед на ТБШ

Муратоглу: Джокович может обойти Федерера по количеству побед на ТБШ
Теннис / ATP

Известный тренер и руководитель академии тенниса Патрик Муратоглу рассказал, кто из теннисистов может установить новый рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

«Я сильно уважаю их всех – Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея. Каждый из них является особенным игроком. Если вы спросите меня, кто из них мог бы побить рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема», я бы назвал Джоковича. Когда он находится в оптимальной форме, он может победить Рафу и Роджера. Я думаю, что он возвращается к своей былой форме, поэтому Новак может выиграть много турниров «Большого шлема» в ближайшие годы», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.

Рекордсменом по победам на турнирах «Большого шлема» является Федерер, выигравший 20 титулов. Джокович становился победителем ТБШ 14 раз.

Серена Уильямс упрекнула своего тренера Муратоглу во лжи
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент