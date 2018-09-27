Муратоглу: Джокович может обойти Федерера по количеству побед на ТБШ

Известный тренер и руководитель академии тенниса Патрик Муратоглу рассказал, кто из теннисистов может установить новый рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

«Я сильно уважаю их всех – Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея. Каждый из них является особенным игроком. Если вы спросите меня, кто из них мог бы побить рекорд по количеству титулов на турнирах «Большого шлема», я бы назвал Джоковича. Когда он находится в оптимальной форме, он может победить Рафу и Роджера. Я думаю, что он возвращается к своей былой форме, поэтому Новак может выиграть много турниров «Большого шлема» в ближайшие годы», — цитирует Муратоглу Tennis World USA.

Рекордсменом по победам на турнирах «Большого шлема» является Федерер, выигравший 20 титулов. Джокович становился победителем ТБШ 14 раз.