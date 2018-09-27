Маррей: в матче с Гоффеном показал свою лучшую игру после возвращения

Британский теннисист Энди Маррей после выхода в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай) признался, что он провёл лучший матч после возвращения на корт. 27 сентября 31-летний Маррей, пропустивший около года из-за травмы бедра, нанёс поражение бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 6:3, 6:4. Гоффен является действующим победителем турнира.

«Думаю, что в плане того, как я играл, как отбивал мячи, я провёл лучший матч после возвращения на корт. Я понимал, что мне нужно отлично сыграть, чтобы победить.

Мне нравятся условия на турнире. Как правило, здесь бывают более быстрые корты. На них мяч ходит быстрее, чем на турнирах тура. Мне нравятся быстрые корты. Поэтому мне здесь действительно комфортно», — цитирует Маррея пресс-служба ATP.

Следующим соперником Маррея станет испанец Фернандо Вердаско, переигравший японца Таро Дэниэла.