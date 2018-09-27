Шарапова опубликовала новое летнее фото из Калифорнии

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме».

«Калифорния не хочет прощаться с летом», — подписала фотографию российская теннисистка.

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Шараповой.

Напомним, ранее стало известно, что Шарапова решила досрочно завершить сезон. Ранее спортсменка планировала принять участие в «ВТБ Кубке Кремля», который пройдёт в октябре в Москве. Организаторы не исключают, что Шарапова приедет на турнир в качестве почётного гостя.

В 2018 году Шарапова вернулась на корт после того, как отбыла дисквалификацию за применение запрещённого препарата. В 2018 году россиянка приняла участие в 11 турнирах и поднялась на 24-е место в рейтинге WTA.