Муратоглу: нашёл Циципаса в YouTube, когда ему было 17

Известный тренер и руководитель академии тенниса Патрик Муратоглу рассказал о совместной работе с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который занимается в академии в Ницце.

«Стефанос быстро поднялся. Я нашёл его в YouTube, когда ему было 17 лет. Меня впечатлило, как здорово он выступал. Он верит в свои силы и хочет добиться больших успехов.

Сейчас он занимает 15-е место в рейтинге ATP, но может стать сильнее во всех аспектах игры, в технике и тактике», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.

Напомним, Циципас неудачно выступил на проходящем в Шэньчжэне (Китай) турнире. Греческий теннисист выбыл из соревнований после второго круга. Поражение Циципасу, который был посеян под вторым номером, нанёс француз Пьер-Юг Эрбер.