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Курье покинул пост капитана сборной США по теннису

Курье покинул пост капитана сборной США по теннису
Теннис / ATP

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье покинул пост капитана сборной США по теннису, сообщает пресс-служба Федерации тенниса США (USTA).

Курье занимал эту должность на протяжении восьми лет. Под руководством Джима сборная США дважды пробивалась в полуфинал Кубка Дэвиса (в 2012 и 2018 годах).

«После матчей со сборной Хорватии я сообщил игрокам и персоналу, что этот розыгрыш Кубка Дэвиса был последним для меня в качестве капитана сборной. Для меня было большой честью представлять США и USTA в качестве игрока и капитана. Теперь я буду болеть за нашу сборную в следующем году, когда турнир пройдёт по новой схеме», — цитирует Курье пресс-служба USTA.

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