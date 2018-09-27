Экс первая ракетка мира американец Джим Курье покинул пост капитана сборной США по теннису, сообщает пресс-служба Федерации тенниса США (USTA).

Курье занимал эту должность на протяжении восьми лет. Под руководством Джима сборная США дважды пробивалась в полуфинал Кубка Дэвиса (в 2012 и 2018 годах).

«После матчей со сборной Хорватии я сообщил игрокам и персоналу, что этот розыгрыш Кубка Дэвиса был последним для меня в качестве капитана сборной. Для меня было большой честью представлять США и USTA в качестве игрока и капитана. Теперь я буду болеть за нашу сборную в следующем году, когда турнир пройдёт по новой схеме», — цитирует Курье пресс-служба USTA.