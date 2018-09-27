Лэйвер: Джокович будет фаворитом турниров «Большого шлема» в ближайшие годы

Бывший теннисист, легендарный Род Лэйвер считает, что сербу Новаку Джоковичу по силам продолжить выигрывать турниры «Большого шлема». В 2018 году Джокович стал победителем Уимблдона и US Open, вернувшись на корт после травмы.

«Думаю, Новак сейчас находится на самом высоком уровне. Пять лет назад сильнейшим был Роджер Федерер, три года назад – Рафаэль Надаль. Сейчас я вижу главным фаворитом Джоковича, в ближайшие два-три года он может стать тем человеком, который чаще всех выигрывает турниры «Большого шлема».

Что касается доминирования Федерера, Надаля и Джоковича, то мне нужно назвать причины, по которым они так долго остаются на вершине: они просто намного лучше всех остальных», — приводит слова Лэйвера Fan Sided.