Де Минор: в первом сете лишь наблюдал, как мимо меня пролетают мячи!

Австралийский теннисист Алекс Де Минор, пробившийся в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай), прокомментировал свою игру. Во втором круге турнира Де Минор нанёс поражение американцу Маккензи Макдональду со счётом 1:6, 7:6 (7:1), 6:0.

«В первом сете я лишь смотрел, как мимо меня пролетали виннеры. Соперник показывал невероятный теннис! Я уже видел такое в его исполнении в начале недели, когда мы вместе тренировались. Я понимал, что мне нужно продолжать выкладываться, надеялся, что он не сможет сохранять такой уровень игры на протяжении всего матча.

Матч с Джумхуром? Будет тяжело. Уверен, что розыгрыши будут длинными. Придётся непросто», — приводит слова Де Минора пресс-служба ATP.

Соперником Де Минора по четвертьфиналу станет босниец Дамир Джумхур, обыгравший во втором круге представителя Индии Рамкумара Раманатана (6:4, 6:2).