USTA: Курье воплотил в себе качества чемпиона и командного игрока

Директор по развитию Федерации тенниса США Мартин Блэкмэн прокомментировал решение Джима Курье покинуть пост капитана сборной США на Кубке Дэвиса. Блэкмэн поблагодарил бывшего теннисиста за плодотворную работу.

«Должность капитана команды на Кубке Дэвиса требует от человека качеств чемпиона и персоны, способной работать на благо команды, чтобы всё получилось хорошо. В роли капитана Джим Курье сумел воплотить в себе эти качества. Он способствовал развитию американского тенниса», — цитирует Блэкмэна пресс-служба USTA.

Организация приступила к поиску нового капитана. Под руководством Курье американцы дважды доходили до полуфинала Кубка Дэвиса (2012 и 2018). Финальная часть очередного розыгрыша Кубка Дэвиса, который будет проходить по новой формуле, стартует в ноябре следующего года.