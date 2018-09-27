Т. Надаль: не удивился, что Джокович вернулся на высокий уровень

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал последние успехи сербского теннисиста Новака Джоковича, который стал победителем Уимблдона и Открытого чемпионата США по теннису. Т. Надаль признался, что не удивился победам Джоковича.

«Когда Джокович ставит во главу угла теннис и отбрасывает всё остальное, начинается шоу. В следующем году он будет серьёзным оппонентом не только для Рафы, но и для каждого, кто претендует на победы.

Джокович всегда был отличным соперником. Я всегда ставил его на один уровень с Роджером Федерером. Когда меня просили прокомментировать исчезновение Джоковича из теннисной элиты, я говорил, что он сам так захотел. Вместе с тем я предполагал, что он сможет вернуться, ведь Новак — очень сильный игрок», — приводит слова Т. Надаля Tennis World USA.