Надаль: мне повезло, что со мной всегда рядом были близкие люди

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что важным фактором в его карьере всегда была поддержка близких.

«Моя семья и близкие мне люди внесли огромный вклад в мои успехи. Это очень важно в период становления. Очень важно слушать близких, учиться у них.

Мне повезло, что у меня всегда была хорошая поддержка, надёжные люди рядом. С детства они были с ними, я тренировался у моего дяди Тони с четырёхлетнего возраста», — цитирует Надаля Tennis World USA.

Надаль за свою карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема». В 2018 году он стал победителем «Ролан Гаррос». На минувшем US Open Надаль вышел в полуфинал, но был вынужден отказаться от продолжения борьбы после второго сета из-за болей в колене.