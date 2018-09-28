М. Риос: теннис стал слишком скучным, игрокам даже нельзя сломать свою ракетку!

Бывший чилийский теннисист Марсело Риос прокомментировал судейский скандал, который произошёл в финале женского турнира US Open. Американка Серена Уильямс была лишена очков из-за подсказки тренера, разбитой ракетки и споров с судьёй. После окончания проигранного финала Уильямс назвала арбитра сексистом и вором.

«Серена – человек, которого я люблю и ненавижу. Я знаю её с давних времён. Ненавижу, потому что она хотела играть с мужчинами. Вспомните, как она сыграла с Карстеном Браашом, который находился где-то на 300-м месте рейтинга ATP. Она проиграла 0:6. Не стоит сравнивать мужской и женский теннис! Нельзя сравнить подачу Иснера и Халеп! У них разные возможности! Нужно быть реалистом.

Что касается судейского решения, то я считаю его чрезмерным. Теннис стал слишком скучным. Глупо, что игроки не могут показывать свои эмоции на корте. Нельзя даже сломать ракетку, которая принадлежит тебе! Если игрокам запретят демонстрировать эмоции, теннис станет скучным», — цитирует Риоса La Tercera.