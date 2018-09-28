Федерер: чтобы выиграть ТБШ, нужно сохранять концентрацию во время каждого очка

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются игроки во время турниров «Большого шлема». По мнению Федерера, становившегося победителем 20 ТБШ, выиграть даже один титул очень сложно.

«Чтобы побеждать, у тебя должны быть абсолютно все важнейшие качества, полный арсенал. И всё равно это будет сложно.

Я знаю, как тяжело стать победителем турнира «Большого шлема». Каждый теннисист знает. Для этого нужно быть супер сосредоточенным в течение долгого периода времени. Не нужно загадывать наперёд, думать о следующих матчах.

Ты должен идти очко за очком, розыгрыш за розыгрышем. И это кажется сумасшествием. Но лишь в этом случае ты будешь успешным игроком», — приводит слова Федерера Daily Express.