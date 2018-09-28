Поражение Павлюченковой и победа Соболенко в обзоре ¼ финала турнира в Ухане

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ухане (Китай), в трёх партиях проиграв представительнице Австралии Эшли Барти, получившей 16-й номер посева, со счётом 2:6, 7:5, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

За выход в финал соревнований Барти поспорит с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, обыгравшей в двух партиях представительницу Словакии Доминику Цибулкову со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.

Видеообзор матчей ¼ финала доступен на «Чемпионате».



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.