Ван Цян: я впервые в полуфинале турнира «Премьер 5», поэтому просто счастлива

Китайская теннисистка Ван Цян, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Ухане (Китай), поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал. Накануне она в двух партиях обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг со счётом 6:3, 6:1.

«Я очень рада этой победе. Я впервые дошла до полуфинала турнира категории „Премьер 5“, поэтому просто счастлива сейчас. Не знаю, насколько это важное достижение для других. Я просто стараюсь выходить на корт и играть как можно лучше.

При счёте 0:4 соперница стала играть агрессивнее и начала меньше ошибаться. Я же стала не так активно действовать в атаке. Вообще-то, у меня было не так много преимуществ. Если бы я играла не столь агрессивно в в атаке, то оказалась бы в плохой ситуации. Тренер сказал мне: «Те не должна играть чересчур пассивно и стоять слишком далеко от задней линии». Я начала занимать более удачные позиции на корте и постаралась играть активнее", — цитирует Ван Цян официальный сайт тура.

За выход в финал китаянка поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.

Ван Цян отдала всего четыре гейма Пуиг в четвертьфинале турнира в Ухане