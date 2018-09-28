Бартель: я не думаю о титуле в Ташкенте, а сосредоточена на своей игре

Немецкая теннисистка Мона Бартель поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал турнира в Ташкенте (Узбекистан). Накануне она обыграла представительницу Беларуси Веру Лапко со счётом 6:3, 7:5.

«Рада наконец добиваться хороших результатов после всех сложностей, которые испытывала в последние шесть месяцев. После турнира в Праге в 2017 году у меня начались трудности, и я в итоге выпала из топ-100. У меня случалось немало взлётов и падений, но в последние недели я провела ряд отличных матчей. Сейчас я чувствую себя лучше.

Матч с Лапко получился непростым. Я планировала сосредоточиться на своей игре и оказывать давление на соперницу. У неё были шансы сделать брейк во втором сете, но я здорово подавала и на брейк-пойнтах действовала агрессивно. Это стало ключом к успеху.

Все девушки в основной сетке — очень хорошие теннисистки. Я не думаю о титуле, а сконцентрирована на своей игре в каждом матче. Я знаю, что каждый день должна демонстрировать свой лучший теннис", — цитирует Бартель официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Бартель поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Лапко проиграла Бартель в четвертьфинале турнира в Ташкенте