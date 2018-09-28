Жук вышла в четвертьфинал турнира в ITF в Темплтоне

Российская теннисистка Софья Жук, посеянная под шестым номером, вышла в четвертьфинал турнира ITF в Темплтоне (США) с призовым фондом $60 тыс., в двух партиях обыграв представительницу США Энн Ли, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

Софья совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Темплтоне 18-летняя россиянка поспорит с представительницей Болгарии Сесил Каратанчевой, которая вышла в четвертьфинал на отказе лидера посева американки Тэйлор Таунсенд.

Победительница матча Жук — Каратанчева сыграет либо с американкой Грэйс Мин, либо с сербкой Йованой Якшич.



Турнир в Темплтоне завершится 30 сентября.