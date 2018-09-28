Сможет ли Федерер выступить на Олимпиаде-2020 и выиграть золото?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о том, сможет ли швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграть на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и завоюет ли он золотую медаль.
Сможет ли Федерер выступить на Олимпиаде-2020 и если да, выиграет ли он там?
— Да, сможет, но проиграет в первом же матче.
— Да, сможет, но проиграет до финала.
— Да, сможет, но проиграет в финале.
— Да, сможет и выиграет наконец.
— Нет, он завершит карьеру раньше.
— Нет, он не сможет попасть на Олимпиаду по какой-то причине.
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
Роджер Федерер — победитель летних Олимпийских игр 2008 года в парном разряде и серебряный призёр Игр-2012 в одиночном разряде.
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