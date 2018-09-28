Сможет ли Федерер выступить на Олимпиаде-2020 и выиграть золото?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется мнением читателей о том, сможет ли швейцарский теннисист Роджер Федерер сыграть на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и завоюет ли он золотую медаль.

Сможет ли Федерер выступить на Олимпиаде-2020 и если да, выиграет ли он там?

— Да, сможет, но проиграет в первом же матче.

— Да, сможет, но проиграет до финала.

— Да, сможет, но проиграет в финале.

— Да, сможет и выиграет наконец.

— Нет, он завершит карьеру раньше.

— Нет, он не сможет попасть на Олимпиаду по какой-то причине.

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

Роджер Федерер — победитель летних Олимпийских игр 2008 года в парном разряде и серебряный призёр Игр-2012 в одиночном разряде.