Потапова победила Козлову и вышла в финал турнира в Ташкенте

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ташкенте (Узбекистан) через квалификацию, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 56 минут.



Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



В финале соревнований в столице Узбекистана Потапова поспорит с победительницей поединка Маргарита Гаспарян (Россия, SR) — Мона Бартель (Германия).



Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

Потапова вышла в полуфинал турнира в Ташкенте, обыграв Якупович