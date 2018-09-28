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Потапова победила Козлову и вышла в финал турнира в Ташкенте

Потапова победила Козлову и вышла в финал турнира в Ташкенте
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Ташкенте (Узбекистан) через квалификацию, вышла в финал, в двух партиях обыграв представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

В финале соревнований в столице Узбекистана Потапова поспорит с победительницей поединка Маргарита Гаспарян (Россия, SR) — Мона Бартель (Германия).

Турнир с призовым фондом $ 250 тыс. завершится 29 сентября. В 2017 году эти соревнования выиграла украинка Катерина Бондаренко.

28 сентября 2018 года, пятница. 09:10 МСК
Ташкент. 1/2 финала
Матч окончен
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Украина
2:6
3:6
 
Анастасия Потапова
Анастасия Потапова
Россия
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