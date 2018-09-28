Лэйвер: моя карьера не идёт в сравнения с карьерой Федерера, он – лучший в мире

Экс первая ракетка мира из Австралии Род Лэйвер считает швейцарца Роджера Федерера лучшим теннисистом мира.

«По моему мнению, именно Роджер Федерер является лучшим теннисистом мира. Да, у меня была хорошая карьера, но она совсем не соответствует тому, что сделал Роджер», – цитирует Лэйвера Tennis World USA.

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008. В его активе 98 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель). Федерер – обладатель карьерного «Большого шлема».



80-летний Лэйвер – 11-кратный победитель турниров «Большого шлема», двукратный обладатель «Большого шлема» (1962 и 1969).

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