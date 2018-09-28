Фоньини обыграл Эбдена и стал первым полуфиналистом турнира в Чэнду

Теннисист из Италии Фабио Фоньини (1) вышел в полуфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях обыграв шестого сеяного из Австралии Мэттью Эбдена – 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 10 минут.



Победитель встречи отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-пойнтов из 6. На счету его соперника 2 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в полуфинал соревнований первый номер посева поспорит с победителем пары Сэм Куэрри (США) – Тейлор Фритц (США).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В текущем розыгрыше Истомин не участвует из-за травмы.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.