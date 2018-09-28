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Фоньини обыграл Эбдена и стал первым полуфиналистом турнира в Чэнду

Фоньини обыграл Эбдена и стал первым полуфиналистом турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Теннисист из Италии Фабио Фоньини (1) вышел в полуфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях обыграв шестого сеяного из Австралии Мэттью Эбдена – 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 10 минут.

Победитель встречи отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализацией 4 брейк-пойнтов из 6. На счету его соперника 2 эйса, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал соревнований первый номер посева поспорит с победителем пары Сэм Куэрри (США) – Тейлор Фритц (США).

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В текущем розыгрыше Истомин не участвует из-за травмы.

28 сентября 2018 года, пятница. 09:00 МСК
Чэнду. 1/4 финала
Фабио Фоньини
Фабио Фоньини
13
Италия
 
 
 
Мэттью Эбден
Мэттью Эбден
47
Австралия
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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