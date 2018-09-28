Докич: меня много раз наказывали за подсказки, половину из которых я не видела

Бывшая четвёртая ракетка мира, полуфиналистка Уимблдона-2000 австралийка Елена Докич прокомментировала инцидент, который произошёл в финале US Open между японкой Наоми Осакой и американкой Сереной Уильямс. Представительница США уступила со счётом 2:6, 4:6.



«Муратоглу прав – все тренеры подсказывают своим подопечным. Меня много раз предупреждали в прошлом за подсказки, половину из которых я даже не видела. Если же я замечала такие действия от своего тренера, просто просила его прекратить.



Теперь все говорят о том, что подсказки — это не редкость. Да, но правила существуют для того, чтобы им подчиняться», – цитирует Докич Tennis World USA.

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