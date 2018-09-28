Халеп: очень люблю турнир в Пекине – именно здесь я стала первой ракеткой мира

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп прокомментировала своё участие в предстоящем турнире в Пекине.



«Это турнир очень любим мною, ведь именно в Пекине я стала первой ракеткой мира. Прекрасно чувствую себя перед стартом соревнований и рада тому, что вернулась сюда», – цитирует Халеп пресс-служба Открытого чемпионата Китая.



В минувшем розыгрыше турнира Симона сумела добраться до финала, где в двух партиях уступила французской теннисистке Каролин Гарсии – 4:6, 6:7 (3:7). Свой путь за титулом румынка начнёт с матча против победительницы квалификации.



Ранее состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Китая. Россиянка Екатерина Макарова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Анастасия Павлюченкова встретится с теннисисткой из США Слоан Стивенс.