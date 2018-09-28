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Халеп: очень люблю турнир в Пекине – именно здесь я стала первой ракеткой мира

Халеп: очень люблю турнир в Пекине – именно здесь я стала первой ракеткой мира
Теннис / WTA

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп прокомментировала своё участие в предстоящем турнире в Пекине.

«Это турнир очень любим мною, ведь именно в Пекине я стала первой ракеткой мира. Прекрасно чувствую себя перед стартом соревнований и рада тому, что вернулась сюда», – цитирует Халеп пресс-служба Открытого чемпионата Китая.

В минувшем розыгрыше турнира Симона сумела добраться до финала, где в двух партиях уступила французской теннисистке Каролин Гарсии – 4:6, 6:7 (3:7). Свой путь за титулом румынка начнёт с матча против победительницы квалификации.

Ранее состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Китая. Россиянка Екатерина Макарова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Анастасия Павлюченкова встретится с теннисисткой из США Слоан Стивенс.

Павлюченкова сыграет со Стивенс, Макарова — с Мугурусой на турнире в Пекине
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