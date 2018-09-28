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Фритц обыграл Куэрри и вышел 1/2 финала турнира в Чэнду

Фритц обыграл Куэрри и вышел 1/2 финала турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Теннисист из США Тейлор Фритц вышел в полуфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях матча третьего круга обыграв своего соотечественника Сэма Куэрри – 7:6 (7:1), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут.

Победитель встречи отметился 13 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 2 из 2. На счету Куэрри 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За выход в финал соревнований Фритц поспорит с первой ракеткой соревнований из Италии Фабио Фоньини.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В текущем розыгрыше Истомин не принимает участия из-за травмы.

28 сентября 2018 года, пятница. 10:30 МСК
Чэнду. 1/4 финала
Матч окончен
Сэм Куэрри
Сэм Куэрри
58
США
   1
6:7
7   
5:7
 
Тейлор Фритц
Тейлор Фритц
62
США
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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