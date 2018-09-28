Фритц обыграл Куэрри и вышел 1/2 финала турнира в Чэнду

Теннисист из США Тейлор Фритц вышел в полуфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях матча третьего круга обыграв своего соотечественника Сэма Куэрри – 7:6 (7:1), 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 27 минут.



Победитель встречи отметился 13 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и стопроцентной реализацией брейк-пойнтов – 2 из 2. На счету Куэрри 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.



За выход в финал соревнований Фритц поспорит с первой ракеткой соревнований из Италии Фабио Фоньини.



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин. В текущем розыгрыше Истомин не принимает участия из-за травмы.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.