Эрбер обыграл Рамос-Виньоласа в четвертьфинальном матче турнира в Шэньчжэне

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер вышел в полуфинал соревнований в Шэньчжэне, в трёх партиях обыграв испанца Альберта Рамос-Виньоласа – 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 45 минут.



Эрбер 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 0 брейк-пойнтов из 2.



За выход в полуфинал соревнований Пьер-Юг Эрбер поспорит с победителем пары Алекс де Минор (Австралия, 7) – Дамир Джумхур (Босния, 4).



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.