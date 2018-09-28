Ван Цян снялась по ходу матча с Контавейт в полуфинале турнира в Ухане

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Ухане (Китай). Её соперница по полуфиналу — представительница Китая Ван Цян, получившая «уайлд-кард» от организаторов, — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 1:2. Теннисистки провели на корте 44 минуты.
Контавейт 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
В финале соревнований в Ухане Контавейт поспорит с победительницей поединка Эшли Барти (Австралия, 16) — Арина Соболенко (Беларусь).
Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх партиях обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.
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Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками
На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.