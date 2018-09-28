Ван Цян снялась по ходу матча с Контавейт в полуфинале турнира в Ухане

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Ухане (Китай). Её соперница по полуфиналу — представительница Китая Ван Цян, получившая «уайлд-кард» от организаторов, — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 1:2. Теннисистки провели на корте 44 минуты.

Контавейт 1 раз подала навылет и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 брейка.



В финале соревнований в Ухане Контавейт поспорит с победительницей поединка Эшли Барти (Австралия, 16) — Арина Соболенко (Беларусь).



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх партиях обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Контавейт победила Синякову и сыграет с Ван Цян в полуфинале турнира в Ухане