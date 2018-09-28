Осака: сейчас я полностью сконцентрирована на своём следующем матче

Японка Наоми Осака прокомментировала свою готовность к грядущему Открытому чемпионату Китая по теннису.



«Возможно, в конце года я скажу себе: отлично, цели на сезон выполнены, но прямо сейчас я полностью сконцентрирована на следующем матче», – цитирует Осаку пресс-служба соревнований в своём официальном «твиттере».



В текущем сезоне 20-летняя теннисистка добыла два трофея, в том числе главный приз Открытого чемпионата США. В данный момент Наоми располагается на восьмой строчке рейтинга WTA.

В своём стартовом матче в Пекине Осака, получившая восьмой номер посева, сыграет против американки Мэдисон Кис.

Ранее состоялась жеребьёвка Открытого чемпионата Китая. Россиянка Екатерина Макарова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, а Анастасия Павлюченкова встретится с теннисисткой из США Слоан Стивенс.