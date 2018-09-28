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Контавейт: мне очень жаль, что матч закончился так

Контавейт: мне очень жаль, что матч закончился так
Теннис / WTA

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась впечатлениями от выхода в финал турнира в Ухане (Китай). Её соперница по полуфиналу — представительница Китая Ван Цян, получившая «уайлд-кард» от организаторов, — отказалась от продолжения борьбы при счёте 2:6, 1:2.

«На трибунах много зрителей, они поддерживали Ван Цян. Я старалась сосредоточиться на своей игре. Думаю, у меня это получилось. Мне очень жаль, что матч закончился так. Желаю Ван Цян скорейшего восстановления. Это мой первый финал на столь крупном турнире, и я хочу просто насладиться моментом. Я уже добилась отличного результата и очень рада выходу в финал», — сказала Контавейт в интервью на корте.

В финале соревнований в Ухане Контавейт поспорит с победительницей поединка Эшли Барти (Австралия, 16) — Арина Соболенко (Беларусь).

Ван Цян снялась по ходу матча с Контавейт в полуфинале турнира в Ухане
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