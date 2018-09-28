Соуза обыграл Жазири и вышел в полуфинал турнира в Чэнду

Теннисист из Португалии Жоао Соуза (7) вышел в полуфинал соревнований в Чэнду, в трёх партиях матча третьего круга обыграв представителя Туниса Малека Жазири – 6:1, 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 38 минут.



Победитель встречи отметился 4 подачами навылет, 3 двойными ошибками и реализацией 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Жазири 4 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованный брейк-пойнта из 5.



За выход в финал соревнований Соуза поспорит с победителем пары Бернард Томич (Австралия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.