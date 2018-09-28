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Де Минор обыграл Джумхура в матче 1/4 финала турнира в Шэньчжэне

Де Минор обыграл Джумхура в матче 1/4 финала турнира в Шэньчжэне
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Алекс де Минор (7) вышел в полуфинал соревнований в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв четвёртый номер посева из Боснии Дамира Джумхура – 6:3, 7:6 (9:7). Продолжительность противостояния составила 1 час и 45 минут.

Де Минор 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 2 из 2. Эйсами Джумхур не отметился.

За выход в полуфинал австралиец поспорит с теннисистом из Франции Пьер-Югом Эрбером.

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он, получив первый номер посева, уступил британцу Энди Маррею.

28 сентября 2018 года, пятница. 12:10 МСК
Шэньчжэнь. 1/4 финала
Алекс де Минор
Алекс де Минор
40
Австралия
 
 
 
Дамир Джумхур
Дамир Джумхур
39
Босния и Герцеговина
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На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.
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