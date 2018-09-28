Главачкова и Стрыцова квалифицировались на Итоговый чемпионат в парном разряде

Чешские теннисистки Андреа Главачкова и Барбора Стрыцова квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре в парном разряде, сообщает «твиттер» WTA Insider. Для достижения этой цели им нужно было дойти до финала турнира в Ухане.

Соперницы чешек по полуфиналу — россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова — снялись с турнира из-за травмы бедра у уроженки Самары.



Главачкова и Стрыцова стали третьей парой, попавшей на Итоговый чемпионат в Сингапуре. Ранее это право завоевали чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, а также венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович.

Итоговый турнир WTA пройдёт с 21 по 28 октября.

В финале турнира в Ухане Главачкова и Стрыцова сыграют с бельгийкой Элисе Мертенс и голландкой Деми Схурс, которые, в случае победы, также попадут на Итоговый чемпионат.

Павлюченкова и Севастова снялись с турнира в Ухане в парном разряде