Томич обыграл Оже-Альяссима в матче 1/4 финала турнира в Чэнду

Теннисист из Австралии Бернард Томич вышел в полуфинал соревнований в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя Канады Феликса Оже-Альяссима – 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 8 минут.



Победитель встречи отметился 5 подачами навылет и реализацией 3 брейк-пойнтов из 6. Двойными ошибками Томич не отличился. На счету Оже-Альяссима 4 эйса и 8 двойных ошибок. Канадец не сумел взять подачу соперника, имея на это два шанса.



За выход в финал соревнований Томич поспорит с седьмой ракеткой соревнований Жоао Соузой из Португалии.



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.