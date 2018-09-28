Нисиока обыграл Норри в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне

Японский теннисист Йосихито Нисиока, пробившийся в основную сетку турнира в Шэньчжэне (Китай) через квалификацию, вышел в полуфинал, в двух партиях обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 7:6 (7:2), 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Йосихито не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Шэньчжэне 23-летний Нисиока поспорит либо с британцем Энди Марреем, получившим «уайлд-кард» от организаторов, либо с испанцем Фернандо Вердаско, посеянным под пятым номером.

Турнир в Шэнчьжэне с призовым фондом $ 733 655 завершится 30 сентября.