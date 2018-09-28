Потапова: чувствовала уверенность в своих силах, очень хотела победить

Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась эмоциями после выхода в финал турнира в Ташкенте. Потапова в полуфинале нанесла поражение украинке Катерине Козловой со счётом 6:2, 6:3.

«Я встала сегодня очень рано, с нетерпением ждала, когда выйду на корт. Мне очень хотелось победить! Я чувствовала уверенность в своих силах с самого начала. В середине матча немного занервничала, но рада, что в итоге сумела победить», — цитирует Потапову пресс-служба турнира.

Соперницей Потаповой по финалу станет её соотечественница Маргарита Гаспарян, которая в полуфинале нанесла поражение немке Моне Бартель со счётом 4:6, 6:1, 7:5.

Призовой фонд турнира в Ташкенте составляет $ 250 тыс. Финальный матч состоится завтра, 29 сентября.