Джокович: моя супруга Елена очень помогла мне в возвращении на прежний уровень

Сербский теннисист Новак Джокович, ставший победителем последних розыгрышей Уимблдона и Открытого чемпионата США по теннису, признался, что ему помогла поддержка близких. Во время этих турниров Джокович находился вместе со своей супругой Еленой и двумя детьми – четырёхлетним Стефаном и годовалой Тарой.

«Елена меня очень поддерживает. Для меня очень важно, что она и дети находятся рядом со мной. Было бы тяжело находиться 2-3 недели вдали от них. Их присутствие даёт мне необходимую базу.

Что касается моего возвращения на прежний уровень, думаю, важный момент был во время турнира в Риме. После него я начал хорошо играть против сильнейших теннисистов. Я выиграл несколько матчей, во время которых борьба была равной. Например, обыграл Кея Нисикори. И затем я уже отлично сыграл с Надалем в полуфинале. Тогда я уступил, но понял, что возвращаюсь на свой уровень.

Потом, когда мы с Еленой побывали в горах, я почувствовал прилив сил, мотивацию. И затем всё уже пошло отлично», — цитирует Джоковича Tennis World USA.