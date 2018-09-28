Мать Маррея: Энди хочет сосредоточиться на подготовке к новому сезону

Джуди Маррей, мать британского теннисиста Энди Маррея, рассказала о планах своего сына. По словам Джуди, теннисист хочет хорошо подготовиться к следующему сезону.

«Энди хочет сосредоточиться в конце года на подготовке к новому сезону. Ему важно подготовить своё тело и организм. Его восстановление было очень длинным. Вынести такое тяжело, но он вёл себя невероятно дисциплинированно и терпеливо.

Он любит теннис. И ему очень хочется вернуться на прежний уровень. Но после того, как ты столько пропустил, нельзя торопиться. Думаю, сейчас у него всё в порядке», — цитирует Д. Маррей Sky Sports.

Маррей пропустил около 11 месяцев из-за травмы бедра. Теннисист перенёс операцию, после чего ещё долго восстановился. На турнире в Шэньчжэне 31-летний британец впервые после возвращения на корт вышел в четвертьфинал.