Победы Контавейт и Соболенко в видеообзоре полуфиналов турнира в Ухане

Сегодня, 28 сентября, на турнире в Ухане (Китай) определились финалистки. Эстонка Анетт Контавейт обыграла победила китаянку Ван Цян, которая была вынуждена отказаться от продолжения борьбы во втором сете.

Представительница Республики Беларусь Арина Соболенко во втором полуфинале нанесла поражение австралийке Эшли Барти.

27-я ракетка мира Контавейт выиграла первый сет в матче с Ван Цян. Во втором сете при счёте 2:1 в пользу эстонской теннисистки Ван Цян приняла решение о прекращении борьбы, пожаловавшись на недомогание.

Во втором полуфинале Соболенко обыграла Барти со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Финальный матч Контавейт – Соболенко состоится 29 сентября. Начало – в 14:00 по московскому времени. Призовой фонд соревнований составляет более $ 2,7 млн.