Де Минор: думаю, мне удалось контролировать игру в матче с Джумхуром

Австралийский теннисист Алекс Де Минор, пробившийся в полуфинал турнира в Шэньчжэне (Китай), прокомментировал победу в четвертьфинале над боснийцем Дамиром Джумхуром (6:3, 7:6 (9:7).

«Думаю, игра шла по моему сценарию. Был момент, когда я немного расслабился и потерял концентрацию. Тогда же Джумхур прибавил. На тай-брейке он играл очень хорошо, и мне пришлось сильно постараться, чтобы победить.

В целом я остался доволен своей игрой. Я надёжно действовал в обороне и мало ошибался», — приводит слова Де Минора пресс-служба ATP.

Соперником Де Минора в полуфинале станет француз Пьер-Юг Эрбер, который в четвертьфинале переиграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа. Призовой фонд турнира в Шэньчжэне составляет более $ 700 тыс.