Бывшая пятая ракетка мира Чакветадзе родила дочку

Бывшая российская теннисистка Анна Чакветадзе стала матерью. Спортсменка сообщила в социальных сетях, что родила девочку.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Чакветадзе

«Сегодня праздник в доме горца. Человек родился!).

Welcome little babyyyy girl!!! We love you. Лапочка дочка пожаловала. Уиии)))», — написала Чакветадзе в своём «твиттере».

Чакветадзе завершила карьеру в 2013 году. За время выступления на профессиональном уровне теннисистка поднималась на пятую строчку рейтинга WTA. Лучшим результатом Чакветадзе на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал US Open в 2007 году. Также она является двукратной обладательницей Кубка Федерации в составе российской сборной. На юниорском уровне Чакветадзе доходила до финала Уимблдона в 2003 году.